Погода в Украине на 9 февраля: осадков синоптики не обещают (КАРТА)

Зимняя погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117917-pogoda-v-ukraine-na-9-fevralya-osadkov-sinoptiki-ne-obeschaut-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 9 февраля ожидается солнечная, дождей или мокрого снега не обещают.

Ожидается, что на дорогах центральных, северных и восточных областей будет образовываться гололед. Ветер преимущественно южный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью 6−11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В большинстве южных и западных областей синоптики обещают ночью 0−5° мороза, днем 1−6° тепла.

Погода в Киеве 9 февраля без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер ожидается южный, 5−10 м/с. Температура ночью 7−9° мороза, днем около 0°.

Во Львове в субботу не прогнозируют дождя или снега, будет преобладать солнечная погода. Ночью температура воздуха ожидается 2−4° мороза, днем 4−6° тепла.

В Одессе в завтрашний выходной прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью 1−3° ниже нуля, днем столбики термометров покажут от 1°до 3° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки Гидрометцентр обещает облачность и солнечную погоду. Ночью температура воздуха составит 5−7° мороза, днем ожидается плюс 0−2° тепла.

В Харькове 9 февраля будет прохладно. Температура ночью 9−10° мороза, днем 1−2° ниже нуля.

В Карпатах завтра дождей или мокрого снега не обещают. Температура воздуха ночью от 2−8° мороза, днем от 3−6° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 февраля прогнозируется сложная. Ночью ожидается малая геомагнитная буря, а в течение суток — небольшие возмущения и слабая геомагнитная буря.

Напомним, 8 февраля синоптики обещали в большинстве регионов, кроме западных областей, туман. На дорогах, кроме юга, возможна гололед. Дождей не прогнозировали.