Погода в Украине 8 февраля: без осадков, местами туман и гололедица (КАРТА)

В течение 8 февраля в большинстве регионов Украины синоптики осадков не обещают

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Погода в Украине 8 февраля будет в целом довольно однообразной — почти во всех регионах, кроме временно оккупированного Крыма, значительных осадков синоптики не ожидают.

В большинстве регионов, кроме западных областей, ночью и утром местами возможен туман. На дорогах, кроме юга, возможна гололедица. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит -4 … -9°. На крайнем западе и юге страны — -1 … -6°, днем около 0°, в западных областях — +3 … +7°.

В Крыму 8 февраля будет облачным, ожидаются небольшие осадки. Температура ночью — +2° … -3 °, днем — +1 … +6°.

Погода в Киеве 7 февраля будет облачной, с прояснениями. Ночью синоптики обещают -5 … -7°, днем — -1° … +1°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Во Львове ожидается -2 … -4° ночью и +5 … + 7° днем. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Одессе столбики термометров покажут -2° … -4° ночью и 0 … +2° днем. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре температура воздуха ночью будет -4 … -6°, днем — -1 … +1°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Харькове метеорологи обещают -5 … -7° ночью и 0 … 2° днем. Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье термометры покажут -2 … -4° ночью и +4 … +6° днем. Ветер южный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 февраля будет очень неспокойной. Ночью следует ожидать малую и слабую магнитные бури, которые в светлое время суток перейдут в небольшие возмущения.

Вечером снова наступит слабая геомагнитная буря.

Напомним, в Карпатах на протяжении 3−6 февраля сошли уже 10 лавин.