Дело Гандзюк: журналисты нашли связь главы Херсонского облсовета с организатором убийства / Фото: glavred.info

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Racurs.ua

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк журналисты проекта «Схемы» нашли связь между председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и криминальным авторитетом Москалем, которого подозревают в организации преступления.

За неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера Андрей Мурашкин передал Алексею Левину (Москалю) за бесценок базу отдыха в поселке Лазурный на побережье Черного моря. Документ датирован 25 июля 2018 года, пишет «Радио Свобода».

Современный гостиничный комплекс Oasis Beach на 57 номеров с собственным пляжем, сутки проживания в котором стоят свыше 2 тыс. грн, Москал получил в аренду за 500 грн в месяц. Такую сумму он будет платить в течение семи лет. Кроме этого, Oasis Beach фигурирует в деле о рейдерском захвате, которое сейчас расследует местная прокуратура. Известно, что отель построил местный бизнесмен в 2014 году. Он подтвердил СМИ, что контроль над комплексом перешел к окружению Мангера.

Ранее глава Херсонского облсовета отрицал свои связи с криминальным авторитетом. В то же время друзья и родственники погибшей считают Мангера одним из заказчиков убийства.

Генеральная прокуратура еще не назвала имен заказчиков преступления. Москал успел бежать за границу.

Напомним, 31 января председатель Херсонского облсовета и областной организации ВО «Батькивщина» Владислав Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии до раскрытия убийства управляющего делами исполкома городского совета и активистки Екатерины Гандзюк. Отец убитой активистки Виктор Гандзюк ранее обвинил в связях с предполагаемым организатором убийства председателя облсовета Владислава Мангера (ВО «Батькивщина») и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева (БПП) и его заместителя.