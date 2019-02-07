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Ирина Луценко, коллаж — Ракурс
Женщина третьего тысячелетия: в свой день рождения Ирина Луценко выругалась за трибуной Рады (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117868-jenschina-tretego-tysyacheletiya-v-svoy-den-rojdeniya-irina-lucenko-vyrugalas-za-tribunoy-rady.htmlRacurs.ua
Представитель президента в парламенте, нардеп Ирина Луценко выругалась во время доклада с трибуны Верховной Рады.
Луценко, отмечающая сегодня, 7 февраля, свой 53-й день рождения, не удержалась, поскольку перепутала материалы и начала читать доклад относительно другого законопроекта, сообщается в трансляции Рады.
Луценко докладывала относительно нескольких президентских инициатив и начала с ошибки: вместо документа о переименовании Днепропетровской области она начала зачитывать проект закона о российских наблюдателях на выборах.
Первым понял ошибку спикер Рады Андрей Парубий. Он остановил Луценко. Нардеп резко замолчала и сказала: «Бляяя… ха-муха! Извините».
Пока Луценко шла на рабочее место за правильным материалами, Парубий объяснил нардепам, едва скрывая улыбку: «Надо понимать… Все находятся в стадии высокой напряженности, принимают судьбоносные решения. А Ирина должна докладывать по нескольким законам».
Представитель президента в Раде вернулась за трибуну и продолжила докладывать относительно другого закона.