Женщина третьего тысячелетия: в свой день рождения Ирина Луценко выругалась за трибуной Рады (ВИДЕО)

Ирина Луценко, коллаж — Ракурс

https://racurs.ua/n117868-jenschina-tretego-tysyacheletiya-v-svoy-den-rojdeniya-irina-lucenko-vyrugalas-za-tribunoy-rady.html

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Представитель президента в парламенте, нардеп Ирина Луценко выругалась во время доклада с трибуны Верховной Рады.

Луценко, отмечающая сегодня, 7 февраля, свой 53-й день рождения, не удержалась, поскольку перепутала материалы и начала читать доклад относительно другого законопроекта, сообщается в трансляции Рады.

Луценко докладывала относительно нескольких президентских инициатив и начала с ошибки: вместо документа о переименовании Днепропетровской области она начала зачитывать проект закона о российских наблюдателях на выборах.

Первым понял ошибку спикер Рады Андрей Парубий. Он остановил Луценко. Нардеп резко замолчала и сказала: «Бляяя… ха-муха! Извините».

Пока Луценко шла на рабочее место за правильным материалами, Парубий объяснил нардепам, едва скрывая улыбку: «Надо понимать… Все находятся в стадии высокой напряженности, принимают судьбоносные решения. А Ирина должна докладывать по нескольким законам».

Представитель президента в Раде вернулась за трибуну и продолжила докладывать относительно другого закона.