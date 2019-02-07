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Ракурс
Спящий Трамп (справа), фото: Twitter

Уснувший на выступлении президента США однофамилец стал «символом сопротивления Трампу» (ФОТО)

7 фев 2019, 16:13
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Американский школьник из штата Делавер 11-летний Джошуа Трамп неожиданно для себя стал «символом сопротивления» своему известному однофамильцу.

Джошуа в школе в последнее время стал жертвой буллинга из-за известной фамилии, сообщает издание The Guardian.

Созданный многими американскими СМИ негативный образ президента США однокласники переносили на малолетнего Трампа, называя его «глупым» и «идиотом».

Узнав об этом факте, первая леди страны Мелания Трамп решила поддержать школьника и пригласила его посмотреть выступление президента США перед Конгрессом «О положении страны».

Но во время очень продолжительной речи Трампа, длившейся 82 минуты, Джошуа уснул.

Фото: Twitter

Фотография школьника, спящего во время выступления Трампа, быстро разлетелась соцсетями, став мемом.

Теперь Джошуа называют «героем сопротивления» Трампу.

Джошуа был одним из 13-ти человек, которые получили специальные приглашения в Конгресс от президента и первой леди. Кроме него, на выступлении Трампа также присутствовал, в частности, 80-летний Иуда Самет, переживший Холокост и стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге в октябре 2018 года.

Напомним, Джуди Самету Трамп и члены Конгресса спели Happy Birthday, поздравляя с 81-м днем рождения.


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