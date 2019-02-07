Уснувший на выступлении президента США однофамилец стал «символом сопротивления Трампу» (ФОТО)

Спящий Трамп (справа), фото: Twitter

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Racurs.ua

Американский школьник из штата Делавер 11-летний Джошуа Трамп неожиданно для себя стал «символом сопротивления» своему известному однофамильцу.

Джошуа в школе в последнее время стал жертвой буллинга из-за известной фамилии, сообщает издание The Guardian.

Созданный многими американскими СМИ негативный образ президента США однокласники переносили на малолетнего Трампа, называя его «глупым» и «идиотом».

Узнав об этом факте, первая леди страны Мелания Трамп решила поддержать школьника и пригласила его посмотреть выступление президента США перед Конгрессом «О положении страны».

Но во время очень продолжительной речи Трампа, длившейся 82 минуты, Джошуа уснул.

Фотография школьника, спящего во время выступления Трампа, быстро разлетелась соцсетями, став мемом.

Теперь Джошуа называют «героем сопротивления» Трампу.

Джошуа был одним из 13-ти человек, которые получили специальные приглашения в Конгресс от президента и первой леди. Кроме него, на выступлении Трампа также присутствовал, в частности, 80-летний Иуда Самет, переживший Холокост и стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге в октябре 2018 года.

Напомним, Джуди Самету Трамп и члены Конгресса спели Happy Birthday, поздравляя с 81-м днем рождения.