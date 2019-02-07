Дворцы и квартиры: Guardian показало скромные доходы и «суперроскошную» жизнь спикера Путина Пескова / Фото: navalny.com

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Материальное состояние представителя президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова исследовало британское издание The Guardian. По информации журналистов, жена Пескова Татьяна Навка владеет недвижимостью стоимостью более 10 млн долл. В собственности Навки также числится элитная квартира стоимостью 4 млн долл. в центре столицы РФ и квартира стоимостью 2 млн долл. на окраине Москвы.

«Этот проект (новое московское имение — ред.) контролируется российским олигархом, который ранее занимался бизнесом с президентом США Дональдом Трампом, как показывают документы», — пишет Guardian совместно с с организацией Dossier Center, отмечает «ВВС Украина».

Несмотря на относительно небольшие официальные доходы Песков живет «суперроскошной жизнью», считают в СМИ. Также журналистам удалось установить, что в октябре 2014 года жена Пескова купила элитный участок с роскошным домом на Рублевке по цене, на 8,5 млн долл. ниже рыночной. Значительные суммы пошли на дизайн жилья, к примеру, некоторые элементы дома заказывались на Кипре за более 500 тыс. евро.

«Я зарабатываю деньги и плачу налоги. Остальное являются моим личным делом», — заявляет Навка.

Помимо дома на Рублевке, журналисты Guardian обнаружили у супругов Песковых роскошный особняк на 2,4 тыс. кв. м в Московской области, строительство которого идет до сих пор. Земельный участок принадлежит олигарху Арасу Агалову. В этом доме будет бассейн, спа, сауна, огромный зал и библиотека.

Напомним, в 2017 году российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, что премьер РФ Дмитрий Медведев имеет офшоры, усадьбы, яхты и виноградники на 70 млрд руб.