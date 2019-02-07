Канал NewsOne оштрафовали на 96,5 тыс. грн за язык вражды и пропаганду

Канал NewsOne оштрафовали за язык вражды, фото — Радио Свобода

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал канал NewsOne (ООО «Новости 24 часа») на 25% от суммы лицензионного сбора, что для этого канала составляет 96,5 тыс. грн.

Нацсовет провел мониторинг вещания телеканала и зафиксировал нарушения, которые затем, во время внеплановой проверки, повторно подтвердились. В эфире канала раздавались пропаганда, призывы к развязыванию агрессивной войны и разжигание ненависти, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности язык вражды заметили в выступлениях Руслана Коцабы, Андрея Лесика, Вячеслава Пиховшека, Елены Лукаш, Евгения Червоненко, Михаила Добкина и Дмитрия Спивака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета.

Кроме того, Нацсовет получил письмо от Службы безопасности Украины (СБУ), в котором сообщено названия программ с признаками скрытого призыва к агрессии и программирования агрессивного поведения зрителей.

Госорган подчеркнул, что в эфире были озвучены такие клише российской пропаганды: «братоубийственная война», «мир не признает Россию агрессором», «Россия защищает свои интересы», «механизм раскола православия» и другие. Эти клише направлены на искажение событий в Украине, связанных с российской агрессией.

В течение 30 дней канал должен заплатить 96,5 тыс. грн штрафа и прекратить незаконные действия. Если телеканал не выполнит эти условия, к нему могут применить предусмотренные законом санкции.

Заседание по этому вопросу сначала назначали на 24 января, однако представители телеканала обратились с просьбой перенести его на 7 февраля. Тем не менее, на сегодняшнее обсуждение они не появились. На заседание пришли представители Независимого медиасовета, Института национальной памяти, волонтеры, активисты и СМИ. Как сообщает Нацсовет, все собравшиеся требовали прекращения распространения в эфире телеканала пропаганды и враждебных клише.

Напомним, ранее мы сообщали, что Нацсовет оштрафовал три спутниковые телеканалы.