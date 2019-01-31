Обвиняемый отцом Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Мангер приостановил членство в «Батькивщине» (ВИДЕО)

Мангер, фото — Любимый Херсон

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Председатель Херсонского облсовета и областной организации ВО «Батькивщина» Владислав Мангер 31 января заявил, что приостанавливает членство в партии до раскрытия убийства управляющей делами исполкома городского совета и активистки Екатерины Гандзюк.

Мангер сообщил об этом на пресс-сконференции в Херсоне и обнародовал видео заявления в своем Фейсбуке.

Он посочувствовал горю семьи Екатерины Гандзюк, но назвал обвинения, которые звучат в его адрес, «безосновательными и голословными».

Мангер решил приостановить членство в «Батькивщине», чтобы «прекратить спекуляции». «Надеюсь, что следствие четко определит имена заказчиков и исполнителей фактически убийства Екатерины», — сказал Мангер.

Заявление Мангера является ответом на недавние резкие слова отца Екатерины Гандзюк Виктора в адрес заказчиков покушения на свою дочь, которое случилось 31 июля 2018 года и привело к ее смерти.

Председатель Херсонского облсовета попросил отца Екатерины «присмотреться, кто пишет ему некоторые вещи». Виктор Гандзюк 28 января во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на активистов сказал, что объявленный недавно в розыск криминальный авторитет Москал «пошел на убийство из здания Херсонской областной государственной администрации, в которой тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задания».

Гандзюк обвинил в связях с предполагаемым организатором убийства председателя облсовета Владислава Мангера (ВО «Батькивщина»), председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева (БПП) и его заместителя.

Подозреваемый в убийстве активистки Алексей Левин исчез еще 19 августа 2018 года. В январе 2019 года СБУ объявила его в розыск.