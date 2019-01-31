Порошенко подписал закон, который позволяет Минобороны напрямую покупать импортную военную продукцию

Петр Порошенко, фото: «Громадське»

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Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал законопроект № 9122, который вносит изменения в ряд законов, связанных с государственным оборонным заказом, и позволяет Министерству обороны напрямую покупать импортную военную продукцию.

Ожидается, что этот закон позволит государственным заказчикам ускорить процесс закупки военной продукции, работ и услуг, а также уменьшить расходы, в частности, благодаря отсутствию посредников. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Кроме того, новый закон совершенствует правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными (компенсационными) договорами.

По словам Порошенко, Вооруженные силы Украины давно ждали возможности осуществлять эффективную закупку за рубежом.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Правительству предоставляется один месяц для приведения нормативно-правовых актов в соответствие с изменениями законодательства.

Напомним, за законопроект № 9122 Рада проголосовала 17 января. Его поддержали 236 народных избранников. Инициатором выступил депутат от БПП Иван Винник.