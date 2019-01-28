Отец Гандзюк заявил о сотрудничестве организатора убийства его дочери с руководителями Херсонского облсовета и ОГА (ВИДЕО)

Екатерина Гандзюк, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n117371-otec-gandzuk-zayavil-o-sotrudnichestve-organizatora-ubiystva-ego-docheri-s-rukovoditelyami.html

Racurs.ua

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери тесно сотрудничал с руководством Херсонской области.

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на активистов Виктор Гандзюк сказал, что объявленный недавно в розыск криминальный авторитет Москал «пошел на убийство из здания Херсонской областной государственной администрации».

«Там он тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», — сказал отец убитой активистки.

В частности, Гандзюк обвинил в связях с предполагаемым организатором убийства председателя облсовета Владислава Мангера («Батькивщина»), а также главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева (БПП) и его заместителя.

«Эти люди должны исчезнуть из политики, они скомпрометированы навсегда. Для меня нет разницы между теми, кто убивал Катю и теми, кто покрывал убийцу», — заявил Виктор Гандзюк.

Напомним, что Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства сотрудника мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, Служба безопасности Украины в январе объявила в розыск.

Подозреваемый исчез еще 19 августа 2018 года. По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.