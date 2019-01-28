Убийство Хашогги: представитель ООН прибыл в Турцию для проведения международного расследования

Джамала Хашогги убили в Стамбуле в октябре 2018 года, фото: scroll.in

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В столицу Турции Анкару для проведения международного расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги прибыла докладчик ООН по правам человека Агнес Калламар.

Сегодня вместе с экспертами ООН она встретилась с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает агентство «Анадолу».

Также запланированы встречи с министром юстиции Турции Абдулхамитом Гюлем и генпрокурором Стамбула Ирфаном Фиданом. Кроме того, спецпредставитель ООН отправила запрос на доступ к консульству Саудовской Аравии в Стамбуле и встречу с послом этой страны в Турции.

«Я также просила разрешения на осуществление подобного визита в королевство Саудовская Аравия», — заявила сегодня Калламар.

В Турции представитель ООН пробудет до 2 февраля. В ООН отмечают, что Калламар осуществляет контроль над международным расследованием убийства сирийского оппозиционера. В частности, ей поручено определить характер и степень ответственности государств и отдельных лиц и подготовить доклад, который будет обнародован на сессии Совета ООН по правам человека в июне.

Вместе с Калламар в Турцию прибыли британский адвокат Хелен Кеннеди и декан медицинского факультета португальского Университета Коимбры профессор Дуарте Нуно Виейра.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года. В этот день он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документ, необходимый для заключения повторного брака. После этого журналиста больше никто не видел.

Напомним, в ноябре 2018 года турецкие СМИ сообщали, что получили аудиозапись последних минут жизни Хашогги.