«Укрзализныця»: Билеты подорожают на четверть в 2019 году. Фото: lowcostavia.com.ua

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«Укрзализныця» увеличит тарифы на перевозку пассажиров. В этом году вырастет стоимость билетов и перевозки багажа. Компания планирует увеличить стоимость на четверть, утверждая при этом, что безубыточные перевозки пассажиров возможны лишь при условии их подорожания вдвое, а перевозки багажа — в 3,5 раза.

Компания передаст предложение по новой индексации тарифов Министерству инфраструктуры Украины. Повышение стоимости планируется провести в два этапа. С 1 апреля билеты будут стоить на 12% больше, чем сейчас. А с 1 октября тариф повысят еще на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» в ответе на запрос «Радіо Свобода».

Если предложение утвердят, то тарифы проиндексируют во всех категориях вагонов и поездов, кроме первого класса «Интерсити +". Изменения коснутся только того железнодорожного транспорта, который курсирует по территории Украины.

Также «Укрзализныця» надеется, что получит деньги от Евросоюза на инвестиционные проекты. В январе этого года Еврокомиссия решила выделить 13 млрд евро для транспортных коридоров ЕС с государствами «Восточного партнерства». Украина в перспективе может получить 850 млн евро. Это поможет улучшить транзитные контейнерные перевозки, объем которых постоянно растет. Так, в 2017 году из Китая и обратно были отправлены 2,5 тыс. контейнеров, а в прошлом году этот показатель уже достиг отметки в 12 тыс. контейнеров.

Напомним, ранее «Ракурс» публиковал график повышения тарифов «Укрзализныци» на грузовые перевозки в 2019 году.