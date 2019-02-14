Выборы-2019: социологи рассказали, у каких кандидатов в президенты есть шанс попасть во второй тур (ИНФОГРАФИКА)

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта, фото: 5.ua

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Лидерами нынешних президентских выборов продолжают оставаться шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 31 января по 10 февраля, сообщает пресс-служба института.

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале февраля, за Зеленского проголосовали бы 16,4% опрошенных, за Порошенко — 10,8%, за Тимошенко — 9,6%. 27% респондентов еще не определились со своим кандидатом, 6,2% решили не принимать участия в голосовании, а 2,6% планируют испортить бюллетень.

Если эти проценты распределить только между теми, кто определился, то Зеленского планируют поддержать 26,9% опрошенных, Порошенко — 17,7%, Тимошенко — 15,8%.

Социологи отмечают, что сейчас наиболее вероятным является выход во второй тур пар Зеленский — Порошенко или Зеленский — Тимошенко, однако высока вероятность и второго тура в конфигурации Порошенко — Тимошенко.

Респондентам, которые заявляли о поддержке Зеленского, ставили дополнительный вопрос, о причинах такого выбора. Большинство из них отметили, что отдают предпочтение этому кандидату, поскольку он «новое лицо в политике».

Относительно возможных участников второго тура голосования, то респондентам предложили 6 пар кандидатов. Порошенко побеждает в паре с Юрием Бойко, Тимошенко — в паре с Порошенко, Бойко и Гриценко, Зеленский — в паре с Порошенко и Тимошенко.

Относительно вероятного победителя нынешних выборов, то наибольшее количество опрошенных (17,8%) считают, что это будет Порошенко, 16,8% - Тимошенко, 13,7% - Зеленский.

Напомним, осенью 2018 года КМИС проводил опрос о том, могут ли украинцы избрать президентом женщину, еврея или чернокожего кандидата.