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Ракурс
В Германии прихожане подали иск к церкви из-за использования колоколов со свастикой. Фото:

В Германии прихожане подали иск к церкви из-за использования колоколов со свастикой (ФОТО)

14 фев 2019, 14:36
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На протестантскую церковь в центральной Германии подали в суд из-за использования колоколов с нацистскими символами.

Отмечается, что в пяти церквях в Тюрингии до сих пор используются колокола со свастикой, несмотря на запрет на использование нацистской символики, сообщили прокуроры федеральной земли, передает DW.

В суд с иском против церкви обратился прихожанин, имя которого не называется. Он заявил, что неоднократно обращался к монахам с просьбой прекратить пользоваться колоколами с нацистскими символами, однако его просьбу игнорировали. Истец также отметил, что эти колокола используют и в Международный день памяти жертв Холокоста.

Также прихожанин сообщил, что подал иск на город Герксгайм-ам-Берг, расположенный на западе страны. В церкви этого города также пользуются колоколами с запрещенной свастикой. Однако в церкви отметили, что указанные колокола не видят посетители церкви. Удаление надписей нужно дополнительно согласовывать из-за того, что эти колокола является исторической достопримечательностью.

Отмечается, что в Германии в более чем 20 церквях используются колокола с нацистскими надписями.

Верующий обратился в суд из-за нарушения запрета на использование свастики. Фото: dw.com

Источник: Ракурс


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