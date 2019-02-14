Инкассатор украл 3 млн евро и выпрыгнул с ними из окна квартиры во Франции. Фото: mir24.tv

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Во Франции инкассатор угнал рабочий автомобиль с деньгами. Он похитил 3,4 млн евро, пока его коллеги находились в одном из отделений банка Western Union в пригороде Парижа.

По данным источников в полиции, вскоре неподалеку от места происшествия обнаружили брошенный инкассаторский автомобиль, но подозреваемый водитель — 28-летний Эдриан Дербес скрылся вместе с деньгами, сообщает «BBC Россия» со ссылкой на «Франс пресс».

Полиция распространила фотографию подозреваемого и опросила очевидцев происшествия. В течение суток местонахождение Дербеса было установлено — мужчина прятался в квартире в городе Амьен.

Когда к грабителю нагрянули полицейские, он, прихватив несколько сумок с деньгами, выпрыгнул в окно, информирует BFMTV.

Дербеса все же задержали, но изъяли только часть украденных денег. Еще 1,5 млн евро полиция ищет до сих пор.

Кроме того, по делу о краже средств из инкассаторского авто задержали еще троих человек.

Ранее «Ракурс» сообщал о дерзком ограблении инкассаторов в Одессе. В результате нападения были ранены два сотрудника частной фирмы, занимающейся инкассированием пунктов обмена. Злоумышленники похитили более 3 млн грн.