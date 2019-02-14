Один из руководителей бельгийской контрразведки шпионил для России - De Morgen / Фото: 123ru.net

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Главу департамента контрразведки Службы информации и безопасности Бельгии майора Клемента Вандерборре отстранили от работы в ведомстве из-за подозрений в шпионаже на Россию. Об этом сообщает бельгийское издание De Morgen со ссылкой на собственные источники.

Вандерборре работал на бельгийскую контрразведку в течение 40 лет. Как отмечает издание, его младшие коллеги неоднократно жаловались на стиль руководства Вандерборре. Также майора подозревают в уничтожении конфиденциальных документов на офисном шредере в штаб-квартире контрразведки. До завершения внутреннего расследования подозреваемый будет находиться дома, пишет De Morgen.

Офис разведчика опечатали еще в конце января. Сам Ванденборре отрицает все обвинения. По сообщениям СМИ, чиновник контрразведки во время спецоперации в Сербии в 2016 году предоставил гражданке Сербии доступ к конфиденциальной информации. Отмечается, что эта женщина, вероятно, была двойным агентом в пользу Москвы.

Расследование против Ванденборре инициировали в ответ на письмо одного из сотрудников бельгийской контрразведки о событиях в Сербии и обвинениях в шпионаже в пользу Москвы.

Напомним, в январе 2019 года в Германии обнаружили шпиона, который работал на Иран. Агент несколько лет имел доступ к секретной информации касательно Бундесвера и передавал данные министерству информации и национальной безопасности Ирана.