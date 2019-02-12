В Брюсселе работают сотни шпионов из РФ. Фото: Psychologies

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Две сотни российских шпионов работают в столице Бельгии. Дипломатов Европейского Союза и представителей военных структур ЕС предупредили об угрозе со стороны иностранных агентов разведки.

В Бельгии кроме российских шпионов действуют еще по меньшей мере 250 агентов КНР. В целом эксперты отмечают, что в Брюсселе очень быстро развивается китайская разведывательная сеть. Об иностранных агентах заявляет Бюро внутренней безопасности Европейской службы внешних дел, сообщает «Польское радио» со ссылкой на Die Welt.

Сотрудники бюро не рекомендуют посещать конкретные места в европейском районе, где находятся главные учреждения ЕС. Еврочиновникам не рекомендуют посещать популярный бар и кофейню рядом со зданием Европейской комиссии. Отмечается, что агенты РФ и Китая в основном работают в посольствах и торговых представительствах своих стран.

Как известно, российские шпионы в последнее время являются участниками международных скандалов, как отравление в Солсбери и дестабилизация в Европе.

Напомним, в январе 2019 года в Германии обнаружили шпиона, который работал на Иран. Агент несколько лет имел доступ к секретной информации касательно Бундесвера и передавал данные министерству информации и национальной безопасности Ирана.