«Укрзализныця» обещает упрощенную регистрацию в аэропорту в случае опоздания на самолет из-за поломки экспресса в Борисполь. Фото: Newsone

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«Укрзализныця» рассказала, что для пассажиров, которые опаздывают на самолет из-за поломки Kyiv Boryspil Express, существует упрощенная процедура регистрации на рейс в аэропорту.

Между «Укрзализныцей» и аэропортом «Борисполь» подписан договор, согласно которому пассажиры могут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет. Услуга доступна только для граждан, опаздывающих на самолет из-за форс-мажоров с Бориспольским экспрессом. Об этом в интервью «5 каналу» рассказал руководитель филиала «Юго-Западная железная дорога „Укрзализныци“» Роман Веприцкий.

По его словам, уже был случай, когда пассажиры опаздывали на самолет из-за остановки экспресса. В аэропорт сообщили фамилии пассажиров и, прибыв на место, они смогли спокойно улететь.

Веприцкий также отметил, что в 2019 году график экспресса будет меняться и становиться более удобным для людей, а также увеличится его подвижной состав. На этот год запланировано строительство транспортного узла на станции «Выдубичи» и электрификация участка, который на данный момент не электрифицирован.

В перспективе «Укрзализныця» планирует разработать заезд поездов из днепропетровского и харьковского направлений на станцию ​​"Борисполь".

Как известно, железнодорожный экспресс из Киева в Борисполь запустили в конце ноября 2018 года. Это скоростная линия, строительство которой обошлось в 480 млн грн. В то же время, экспресс приобрел негативную славу из-за частых поломок во время рейсов.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» включила в свою стратегию развития на 2019−2023 годы сценарии реинтеграции временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.