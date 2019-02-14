«Роттердам плюс»: НАБУ ведет обыски в Нацкомиссии по тарифам

Детективы НАБУ сегодня пришли с обысками к НКРЭКУ, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n118162-detektivy-nabu-osuschestvlyaut-obyski-v-nkreku-v-dele-o-formule-rotterdam-plus.html

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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его информации, обыски связаны с делом о формуле «Роттердам плюс», в частности, совершенной недавно экспертизой Института экономики и прогнозирования НАН Украины, которая не выявила ущерба от ее применения.

«НАБУ имеет официальную судебную экспертизу по формуле „Роттердам плюс“. В ней также однозначно утверждается, что формула является обоснованной. И экспертизу придется приобщать к материалам дела, — отмечает Корольчук. — А еще у господина Сытника отчаяние от того, что суд по иску адвоката НКРЕКП может ограничить срок досудебного расследования. И дело придется передавать в суд. А передавать ничего».

По мнению Корольчука, сегодняшними обысками НАБУ пытается «подключить дело о „Роттердам плюс“ к „искусственному дыханию“».

Информацию об обысках изданию «Українські новини» подтвердила адвокат НКРЭКУ Ирина Одинец. По ее словам, всего осуществлять обыск пришли 11 детективов, а также «специалист», который не предъявил документы. Обыски проходят в кабинетах нескольких сотрудников, которые не являются членами комиссии, поэтому работа НКРЭКУ не заблокирована. Постановление об обыске суд вынес 12 февраля.

Одинец отмечает, что расследование дела «Роттердам плюс» НАБУ осуществляет уже на протяжении двух лет, в него вовлечены 50 детективов агентства.

Напомним, в прошлом году в НКРЕКП сообщали, что формулу «Роттердам плюс» могут отменить с 1 июля 2019 года.