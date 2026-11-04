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Высокопоставленное лицо СБУ угрожает детективам НАБУ оружием и препятствует обыску. Фото:
Топ-чиновник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием — заявлениеhttps://racurs.ua/n217213-top-chinovnik-sbu-ugrojaet-detektivam-nabu-orujiem-zayavlenie.htmlРакурс
Топ-чиновник СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю.
У середу, 4 листопада, один із високопосадовців Служби безпеки України погрожує застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає детективам Національного антикорупційного бюро України у проведенні обшуку. Детективи проводять слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Про це НАБУ повідомило у Telegram.
Зазначається, що озброєний високопосадовець спецслужби не допускає правоохоронців до місця проведення обшуку. Також на місце проведення слідчих дій прибули співробітники спецпідрозділу СБУ.
У відомстві наголосили, що такі дії є неприпустимими, оскільки перешкоджають детективам виконувати законні процесуальні обов’язки.
У Бюро пообіцяли згодом оприлюднити додаткові подробиці інциденту.
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному фігуранту справи «Карфаген» — колишньому начальнику Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора. Цей екс-посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми.