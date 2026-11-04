СБУ подтвердила обыски НАБУ у своих сотрудников. Фото:

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Служба безпеки України прокоментувала обшуки у своїх співробітників

НАБУ і САП вранці, 4 листопада, проводять обшуки у співробітників СБУ. Ці слідчі заходи відбуваються у рамках низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду. Про Це прес-центр СБ України повідомив у Telegram.

Служба безпеки виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям, — йдеться у повідомленні.

«Українська правда» поінформувала, що сьогоднішні обшуки НАБУ стосувалися заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майора Сергія Дуки.

Нагадаємо, 4 листопада Антикорупційне бюро повідомило, що високопосадовець СБУ під час обшуку погрожував зброєю детективам Бюро. Озброєний посадовець спецслужби не допускає правоохоронців до місця проведення обшуку. Також на місце проведення слідчих дій прибули співробітники спецпідрозділу СБ України.

Згодом в НАБУ поінформували, що в рамках операції «Карфаген» була викрита злочинна група, яка підкуповувала керівників правоохоронних органів, щоб ті не заважали роботі шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Джерело: «Українська правда»