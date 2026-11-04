НАБУ заявило про нові викриття у рамках операції Карфаген. Фото:

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НАБУ та САП викрили нових фігурантів операції «Карфаген».

У межах цієї операції Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, яка підкуповувала керівників правоохоронних органів, щоб ті не заважали роботі шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Інших деталей НАБУ поки не розголосило. Деталі пообіцяло оприлюднити згодом.

Нагадаємо, сьогодні Антикорупційне бюро повідомило, що високопосадовець СБУ під час обшуку погрожував зброєю детективам Бюро. Озброєний посадовець спецслужби не допускає правоохоронців до місця проведення обшуку. Також на місце проведення слідчих дій прибули співробітники спецпідрозділу СБУ.