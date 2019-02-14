Реформа в действии: 90% уволенных полицейских были восстановлены в должности

Около 90% уволенных полицейских были восстановлены в должности. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/n118160-reforma-v-deystvii-90-uvolennyh-policeyskih-byli-vosstanovleny-v-doljnosti.html

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Большинство уволенных старых милиционеров вернулись к работе в правоохранительных органах. На должности их восстановили согласно решениям судов.

Уволенные в рамках реформы правоохранители обратились в суд, и в 90% случаев суд стал на сторону милиционеров. Об этом сообщил председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк в интервью «Украинским новостям».

Вовк объяснил, почему так происходит. По словам судьи, при увольнении правоохранителей была нарушена процедура. Законом предусматривается только переаттестация при переводе служащих из милиции в полицию. Впрочем, сначала все старые кадры были переведены в полицию, а потом уже проведена их переаттестация.

Отмечается, что не только бывшие правоохранители были восстановлены на службе. Суды удовлетворили более 60% исков о восстановлении на государственной службе чиновников. Так, только в 2018 году из 378 дел суд удовлетворил требования 235-ти истцов.

По словам председателя суда, государственные органы и учреждения выполняют решения судов о восстановлении сотрудников. Этот процесс иногда блокируется в случаях с топ-чиновниками.