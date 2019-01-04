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Ракурс
Преступники похитили более 2 млн евро пенсионных выплат в Италии. Фото: Urod.ru

Как в кино: разбойники на горящих авто и экскаваторах похитили 2 млн евро в Италии (ВИДЕО)

4 янв 2019, 18:00
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В Италии преступники дерзким способом похитили более 2 млн евро, которые предназначались для пенсионных выплат.

У города Бари на юге Италии фургону, перевозившему деньги для выплаты пенсий, перекрыли дорогу горящие грузовики, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

Налетчики срезали крышу бронированного фургона ковшами экскаваторов, а от охранников, которые находились в машине, они отстреливались из автоматов. После похищения 2,3 млн евро разбойники сели в легковые автомобили и скрылись в неизвестном направлении.

В течение нескольких часов движение по трассе было перекрыто из-за работы полиции и экстренных служб.

Сообщается также, что охранники, перевозившие пенсию, не пострадали.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США изобретательная банда, члены которой умели глушить мобильную связь, отключать сигнализацию, блокировать линии связи с охранными компаниями, пробивать стены кувалдами и проникать в помещения через крышу, украла 10 млн долл.


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