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Ракурс
Злочинці викрали понад 2 млн євро пенсійних виплат в Італії. Фото: Urod.ru

Як у кіно: розбійники на палаючих авто й екскаваторах викрали 2 млн євро в Італії (ВІДЕО)

4 січ 2019, 18:00
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В Італії злочинці зухвалим способом викрали понад 2 млн євро, які призначалися для пенсійних виплат.

Біля міста Барі на півдні Італії фургону, що перевозив гроші для виплати пенсій, перекрили дорогу палаючі вантажівки, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local.

Нападники зрізали дах броньованого фургона ковшами екскаваторів, а від охоронців, які перебували в машині, вони відстрілювалися з автоматів. Після викрадення 2,3 млн євро розбійники сіли у легкові автомобілі і втекли у невідомому напрямку.

Протягом декількох годин рух трасою було перекрито через роботу поліції та екстрених служб.

Повідомляється також, що охоронці, які перевозили пенсію, не постраждали.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у США винахідлива банда, члени якої вміли глушити стільниковий зв’язок, вимикати сигналізацію, блокувати лінії зв’язку з охоронними компаніями, пробивати стіни кувалдами і потрапляти до приміщення через дах, вкрала 10 млн дол.


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