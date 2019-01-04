Як у кіно: розбійники на палаючих авто й екскаваторах викрали 2 млн євро в Італії (ВІДЕО)

Злочинці викрали понад 2 млн євро пенсійних виплат в Італії. Фото: Urod.ru

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В Італії злочинці зухвалим способом викрали понад 2 млн євро, які призначалися для пенсійних виплат.

Біля міста Барі на півдні Італії фургону, що перевозив гроші для виплати пенсій, перекрили дорогу палаючі вантажівки, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local.

Нападники зрізали дах броньованого фургона ковшами екскаваторів, а від охоронців, які перебували в машині, вони відстрілювалися з автоматів. Після викрадення 2,3 млн євро розбійники сіли у легкові автомобілі і втекли у невідомому напрямку.

Протягом декількох годин рух трасою було перекрито через роботу поліції та екстрених служб.

Повідомляється також, що охоронці, які перевозили пенсію, не постраждали.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у США винахідлива банда, члени якої вміли глушити стільниковий зв’язок, вимикати сигналізацію, блокувати лінії зв’язку з охоронними компаніями, пробивати стіни кувалдами і потрапляти до приміщення через дах, вкрала 10 млн дол.