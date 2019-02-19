Несовершеннолетний львовянин без водительского удостоверения создал аварийную ситуацию и погиб в ДТП (ФОТО)

Несовершеннолетний львовянин без водительского удостоверения создал аварийную ситуацию. Фото:

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Несовершеннолетний львовянин без водительского удостоверения создал опасную ситуацию на трассе «Киев-Чоп», выехав на встречную полосу.

Отмечается, что за рулем автомобиля «Рено Логан» был 17-летний львовянин, который не справился с управлением, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

В результате выезда «Рено» на встречную полосу произошло столкновение с автомобилем «Шкода Октавия». За рулем «Шкоды» был 28-летний житель Каменка-Бугского района. В результате ДТП подросток погиб, а второй водитель был госпитализирован.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства аварии, полицейские уже выяснили, что несовершеннолетний львовянин не имел водительских прав.