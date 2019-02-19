«Кто продает Украину, продает будущее Европы»: Туск в Раде произнес эмоциональную речь на украинском языке (ВИДЕО)

Дональд Туск, фото — Reuters

https://racurs.ua/n118355-kto-prodaet-ukrainu-prodaet-buduschee-evropy-tusk-v-rade-proiznes-emocionalnuu-rech.html

Racurs.ua

Президент Европейского Совета Дональд Туск во вторник, 19 февраля, произнес в Верховной Раде речь по случаю 5-й годовщины начала агрессии России против Украины. Это произошло во время специального заседания Рады.

Один из руководителей Европейского Союза сказал, что приехал в Киев не только как президент Европейского Совета, но и как поляк, искренний друг Украины.

Он поблагодарил украинцев за стойкость, которую они показуют на протяжении последних лет. «Вы устояли и устоите дальше. Хотя некоторые ваши партнеры помогали недостаточно. Я сам это знаю», — считает Туск.

Он заверил, что Европа никогда не признает агрессии РФ, захвата Крыма и не изменит санкционной политики в отношении России, пока она не выполнит взятые на себя обязательства и не выйдет из Украины.

«Сделаю все, чтобы ЕС в этом смысле оставался единым. Благодарю вас за мужество, ведь ребята из Небесной сотни вошли в пантеон не только украинских, но и европейских героев. Европа всегда будет помнить о ваших сыновях, а урок мужества, который вы дали в 2014 году, изменил нас. Мы поняли, что добро может победить зло, что героизм может быть ключом к победе», — сказал с трибуны Рады Туск.

Он считает, что украинский пример вдохновил другие народы Европы и мира, которые поверили в возможность достижения свободы.

«Я часто говорю своим партнерам в Европейском Совете: «Не учите их быть Европой, а учитесь от них, что такое Европа. Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться Украиной. Кто готов продать Украину, продает будущее Европы. Проще говоря — нет Европы без Украины», — обратился Туск к присутствующим в Раде и закончил выступление лозунгом «Слава Украине!».

Напомним, что 18 февраля Евросоюз одобрил персональные санкции за действия РФ на Азове и определил пакет поддержки Украины.