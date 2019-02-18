Евросоюз одобрил персональные санкции за действия РФ на Азове и определил пакет поддержки Украины

Новые санкции ЕС против РФ, фото — Патриоты Украины

https://racurs.ua/n118328-evrosouz-odobril-personalnye-sankcii-za-deystviya-rf-na-azove-i-opredelil-paket-podderjki-ukrainy.html

Racurs.ua

Европейский Союз 18 февраля достиг консенсуса относительно персональных санкций за азовскую агрессию РФ, а также определил сферы, в которых ЕС окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.

О достижении компромисса относительно санкций за нападение россиян на украинских моряков в Керченском проливе сегодня заявила руководитель дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на брифинге.

Заявление прозвучало после окончания встречи министров иностранных дел ЕС, состоявшейся в Брюсселе.

Могерини утверждает, что официальное одобрение соответствующего санкционного акта ЕС обнародуют в ближайшие дни. Она не раскрыла деталей, но отметила, что в этом вопросе достигнут политический консенсус.

Ранее сообщалось, что персональные санкции предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов для восьми человек.

Кроме того, глава дипломатии ЕС рассказала, что на заседании министров определены сферы, в которых Евросоюз поддержит регионы Украины в районе Азовского моря. Евросоюз рассматривает поддержку железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматривают проекты поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее о возможности наложения санкций за нападение в Керченском проливе и пакете поддержки ЕС приазовским регионам сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.