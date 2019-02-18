Саммит Вышеградской четверки отменили из-за польско-израильского конфликта

Саммит Вышеградской четверки отменили из-за антисемитского конфликта между Израилем и Польшей. Фото: facts world

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Саммит Вышеградской четверки отменили из-за конфликта между Израилем и Польшей. Он должен был пройти на следующей неделе в Иерусалиме. Причиной скандала стало высказывание главы израильского МИДа — Исраэль Кац заявил, что множество поляков сотрудничали с нацистами. Польская сторона назвала данное утверждение «неприемлемым и расистским».

Ранее Польша официально отказалась от участия в саммите. Премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил в эфире национального телевидения и подчеркнул, что министр иностранных дел Яцек Чапутович на встречу не поедет. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на чешское агентство CTK.

Кац в своем высказывании не только обвинил поляков в сотрудничестве с нацистами, но и процитировал слова экс-премьера Израиля Шамира о том, что якобы «поляки всосали антисемитизм с молоком матери».

Высказывание Каца разожгло утихнувший дипломатический конфликт, который вспыхнул между Иерусалимом и Варшавой из-за заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тогда премьер-министр выразил свое мнение о польском законе, согласно которому, публичное обвинение поляков в причастности к Холокосту карается штрафом и лишением свободы. Нетаньяху в свою очередь подчеркнул, что поляки сотрудничали с нацистами.

Однако, премьер-министр имел ввиду отдельных личностей, а некоторые СМИ подали высказывание якобы о всем польском народе.

Напомним, ранее в Польше речь израильского политика подвергли цензуре. Упоминание о поляках-коллаборационистах потребовали заменить на украинцев.