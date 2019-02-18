«Христом-Богом молю: не затягивай»: СБУ показала переписку заказчиков и исполнителей провокаций в храмах УПЦ МП (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n118327-hristom-bogom-molu-ne-zatyagivay-sbu-pokazala-perepisku-zakazchikov-i-ispolniteley-provokaciy.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины обнародовала переписку и аудиопереговоры заказчиков провокаций с поджогом церквей Московского патриархата в Запорожье.

О перехваченных спецслужбами доказательствах сообщил 18 февраля председатель СБУ Василий Грицак на брифинге.

Исполнитель преступления, который проходит в деле как свидетель, должен был устроить 6 февраля поджог церкви Московского патриархата в Запорожье.

«Очень показательно, что Артем Тимченко (один из заказчиков преступления) пытается ускорить осуществление антихристианской российской провокации словами «Христом-Богом молю: не затягивай», — рассказал Грицак.

Преступление было очень четко продуманным, в частности, предусматривало нанесение на церковь Московского патриархата нацистской свастики.

Кроме того, 15 февраля подвергся атаке храм Вознесения в Кривом Рогу, который также принадлежит УПЦ МП. Фото нацистских символов оперативно появились на сайте УПЦ МП, а когда в СБУ предложили помочь их зарисовать, получили отказ.

«Мы предлагали закрасить, но нам сказали — пусть будет, чтобы все видели, что делается в Украине», — сказал Грицак.

Кроме того, руководитель спецслужбы рассказал о плане оперативных мероприятий террористической МГБ ДНР, который предусматривает осуществление атак на 20 объектов в Украине. План согласован с кураторами в Ростовской области.

Напомним, что сегодня Грицак сообщил, что нападения на украинские храмы организованы на территории оккупированного Донбасса.