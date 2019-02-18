Грицак обвинил спецслужбы РФ в поджоге церквей в Украине (ВИДЕО)

Василий Грицак. Фото: Закарпаття онлайн

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Racurs.ua

Спецслужбы Российской Федерации начали поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата и запугивать священников для дестабилизации ситуации в стране.

Нападения на украинские храмы организованы с территории оккупированного Донбасса. Об этом 18 февраля во время координационного совещания правоохранительных органов заявил глава СБУ Василий Грицак, мероприятие транслировали украинские телеканалы.

«У нас есть подтвержденные данные о том, что планы по дестабилизации или розыгрыша религиозного фактора в Украине согласовывались с ФСБ РФ непосредственно в Ростовской области», — заявил глава спецслужбы.

Как известно, за минувшие выходные сообщалось о двух случаях попытки поджога церквей УПЦ МП: в Кривом Роге и Запорожье.

По словам Грицака, Москва использует религиозную тематику для вмешательства в избирательный процесс, но непосредственно УПЦ МП не задействована в этом процессе.

Напомним, в СБУ заявляли, что заблокировали попытки спецслужб Российской Федерации вмешаться в процесс президентских выборов в Украине.