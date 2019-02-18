Провальный авиапроект РФ: единственный европейский партнер отказался от самолетов Sukhoi SuperJet

Ирландская авиакомпания вернула самолеты России. Фото: FTInvest

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Racurs.ua

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от использования самолетов Sukhoi SuperJet 100 и вернула их России. Отмечается, что CityJet были единственной европейской авиакомпанией, которая пользовалась указанными самолетами.

Семь российских самолетов передадут обратно группе «Веб.РФ». На данный момент в Ирландии еще находятся пять российских самолетов, однако они не поднимались в небо с начала января, сообщает DW.

Отмечается, что на сайте ирландской авиакомпании в разделе «Флот» российские самолеты уже не указаны. Согласно данным сайта, сейчас флот авиакомпании состоит из 25 воздушных судов марок Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85.

Российские самолеты не выполняют регулярно рейсы и простаивают из-за нехватки запчастей. Их приобрели в лизинг еще в 2016—2017 годах. Ранее самолеты Sukhoi SuperJet 100 выполняли рейсы по маршрутной сети бельгийской авиакомпании Brussels Airlines.

Напомним, еще в 2012 году во время тестового полета над Индонезией самолет Sukhoi SuperJet врезался в гору и разбился. Все члены экипажа и пассажиры погибли.