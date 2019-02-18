Выборы президента-2019: восемь кандидатов попросили Нацполицию предоставить им охрану

Арсен Аваков. Фото: МВД

https://racurs.ua/n118309-vybory-prezidenta-2019-vosem-kandidatov-poprosili-nacpoliciu-predostavit-im-ohranu.html

Racurs.ua

Отдельные кандидаты в президенты обратились в Национальную полицию с просьбой предоставить им охрану.

Пока с такой просьбой к силовикам обратились восемь кандидатов. Об этом 18 февраля во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов и органов военного управления заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщила пресс-служба МВД.

«Проводим работу по охране кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой обратились в Национальную полицию восемь кандидатов», — заявил Аваков.

Министр не уточнил, кто именно из кандидатов попросил об охране. Он также заверил, что полиция полностью аполитична и попросил не давить на правоохранителей во время избирательного процесса.

Глава МВД добавил, что министерство начало тесное сотрудничество с Европолом и Интерполом в вопросах защиты серверов Центральной избирательной комиссии от внешнего вмешательства.

Как сообщили на совещании, с начала избирательного процесса Нацполиция зарегистрировала 1 тыс. 477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Правоохранители зарегистрировали 1 тыс. 4 факта, связанных с незаконной агитацией, 106 случаев подкупа избирателей, 27 фактов повреждения имущества и 17 случаев хулиганства. Следователи открыли 61 уголовное производство и составили 306 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, лидерами нынешней президентской гонки продолжают оставаться шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.