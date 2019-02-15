Онлайн реестр избирателей сделает невозможным многократные голосования - ЦИК / Фото: Коломия Сьогодні

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Государственный реестр избирателей в онлайн режиме позволит Центральной избирательной комиссии отслеживать все изменения и сделает невозможным повторное голосование граждан. Об этом сообщил руководитель службы распорядителя госреестра избирателей Александр Стельмах во время сегодняшнего брифинга в Киеве относительно функционирования базы избирателей в контексте очередных выборов президента.

«База данных госреестра избирателей является единой базой данных в Украине, и каждый сотрудник в режиме онлайн видит, кто и какое изменение сделал и в каком отделе это произошло», — сообщил Стельмах.

По его словам, программное обеспечение госреестра разработано таким образом, чтобы исключить тот случай, когда один и тот же человек может дважды временно изменить место голосования на одних выборах.

Стельмах добавил, что это касается не только жителей временно оккупированных территорий, но и других категорий украинских граждан, которые также имеют право временно изменить место голосования. В то же время избиратели с оккупированных территорий Донбасса могут изменить участок для голосования без изменения избирательного адреса.

«У меня зафиксировано, что 13 человек пытались повторно пройти — сначала прошли один орган ввода, чтобы сделать временную смену места голосования, а затем другой», — сообщил руководитель службы распорядителя госреестра.

По словам главы ЦИК Слипачук, почти 30 млн человек потенциально будут включены в списки избирателей на президентских выборах. Всего в стране создадут 200 территориальных избирательных округов, будут работать почти 30 тыс. участков.

Напомним, выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на эту должность.