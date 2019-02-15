В Канаде начали серийное производство трехколесных электрокаров Solo (ВИДЕО)

Авто компании Electra Meccanica. Фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n118217-v-kanade-nachali-seriynoe-proizvodstvo-trehkolesnyh-elektrokarov-solo-video.html

Racurs.ua

Автомобилестроительная компания Electra Meccanica из Ванкувера начала серийное производство трехколесного одноместного автомобиля Solo (Соло) с электрическим двигателем.

Этот электрокар внешне похож на обычную машину, которой при проектировании решили «отрезать» половину корпуса. Автопроизводители утверждают, что «Соло» призвана «изменить представление общества о традиционных автомобилях». Об этом сообщается на веб-странице Proactive Investors USA & Canada.

Машина, несмотря на свою миниатюрность, имеет багажник объемом 250 л. Вес авто составляет всего 675 кг, «Соло» разгоняется до 130 км/час. Один заряд батареи позволяет проехать на этом транспорте 160 км. Зарядка этого электрокара занимает всего три часа.

Конструкторы Electra Meccanica заявляют, что их авто подойдет автолюбителям в качестве запасного автомобиля в дополнение к основному. За свое детище автопроизводитель просит 15 тыс. долл.

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