Генпрокуратура обжалует возможность внесения залога для Мангера

Мангер в суде, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n118216-genprokuratura-objaluet-vozmojnost-vneseniya-zaloga-dlya-mangera.html

Racurs.ua

Генеральная прокуратура Украины внесет апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на постановление судьи Шевченковского районного суда столицы по результатам рассмотрения дела Владислава Мангера.

О недовольстве и непринятии решения суда 15 февраля заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, что на этой неделе суд устанавливал меру пресечения председателю Херсонского облсовета Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Мангера арестовали сроком на 17 дней и позволили внести залог — 2 млн 497 тыс. 300 грн.

«Неприемлемо выставлять залог в качестве альтернативы содержанию под стражей человеку, которого подозревают в организации убийства, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору и группой лиц», — отметила Сарган в Фейсбук.

Она считает, что преступление, которое инкриминируется голове Херсонского облсовета, совершено с применением насилия, стало причиной гибели человека и относится к категории особо тяжких.

Напомним, что адвокаты Мангера также заявили, что будут подавать апелляцию. По словам защитников, средств на залог у председателя облсовета нет, но «деньги будут искать».