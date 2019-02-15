Суд арестовал Мангера на 17 дней с правом внесения залога

Владислава Мангера арестовали на 17 дней. Фото: Чесна Країна

https://racurs.ua/n118198-sud-arestoval-mangera-na-17-dney-s-pravom-vneseniya-zaloga.html

Racurs.ua

Меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога Шевченковский райсуд избрал председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается правоохранителями в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Мангера арестовали сроком на 17 дней. Суд разрешил внести за чиновника залог размером в 2 млн 497 тыс. 300 грн. Об этом 15 февраля сообщает «Громадське ТБ».

Таким образом служители Фемиды частично удовлетворили ходатайство обвинения. Адвокаты Мангера заявили, что будут подавать апелляцию. По словам его защиты, средств у председателя облсовета на залог нет, но деньги будут искать.

Ранее сообщалось, что прокуратура просила об аресте подозреваемого до 3 марта. Правоохранители опасаются того, что Мангер сбежит за границу, поскольку у него есть дом в Вене.

Напомним, 11 февраля Мангеру было сообщено о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. В прокуратуре представили свою версию того, как председатель облсовета нанимал исполнителей и оплачивал их услуги.