Фанатов «Динамо» избила на стадионе греческая полиция (ВИДЕО)

Болельщики "Динамо", фото — facebook.com/ukrultras

https://racurs.ua/n118197-fanatov-dinamo-izbila-na-stadione-grecheskaya-policiya-video.html

Racurs.ua

Болельщики киевского «Динамо» попали 14 февраля в драку с фанатами в греческом Пирее, а также подверглись нападению местной полиции во время матча 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».

Страница украинских ультрас-болельщиков в Фейсбук сообщает, что перед матчем выездные фанаты сине-белых подрались с местными болельщиками. При этом греки использовали ножи и палки, поэтому некоторые украинцы получили ножевые ранения.

Во время матча местная полиция начала применять силу к украинским болельщикам, поскольку они отказывались подняться на несколько рядов выше, как этого требовали правоохранители.

Напомним, что матч «Олимпиакос» — «Динамо» закончился ничьей 2:2. Ответный матч состоится в Киеве 21 февраля.