Боевики ДНР обстреляли управляемыми снарядами российского производства дома гражданских вблизи Углегорска (ФОТО)

Пенсионер возле разрушенного оккупантами дома, фото —- ООС

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Racurs.ua

Боевики фейковых ЛДНР обстреляли управляемыми снарядами российского производства дома гражданских вблизи Углегорска.

Обстрел произошел утром 14 февраля, сообщила пресс-служба операции Объединенных сил (ООС). Огонь велся по направлению Углегорска в сторону поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

В результате обстрела прямым попаданием уничтожен дом местного жителя. Владелец, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме чудом остался жив, получив легкие повреждения.

Стреляли высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, которые запрещены минскими соглашениями. В ООС сообщают, что анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение оккупантами управляемых 152 мм артиллерийских боеприпасов типа «Краснопольˮ.

Такие снаряды находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном «Калашниковˮ.

Напомним, что 2 февраля под обстрел боевиков фейковых ЛДНР попал ритуальный автобус с покойником в Чермалыке (северо-восточнее Мариуполя).