Украинских правозащитников депортировали из Казахстана

Украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали, фото - Фейсбук

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Racurs.ua

Власти Казахстана депортировали правозащитницу и наблюдателя Итальянской федерации по правам человека (FIDU) Людмилу Волошину, а также фотокорреспондента и наблюдателя этой миссии Валерия Явтушенко.

Украинцы сейчас находятся по пути в Киев и прилетят в «Борисполь» в 11.30, сообщила 15 февраля в Фейсбук коллега депортированных Наталья Панченко.

Она сказала, что Волошина вышла на связь в Астане утром 15 февраля и сообщила, что ее и Явтушенко депортируют из Казахстана в соответствии с ч. 5 ст. 517 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана.

Решение суда оспаривают адвокаты правозащитников. Власти Казахстана обвинили украинцев в деятельности, которая не соответствует цели въезда в страну.

Напомним, что Волошину задержали 14 февраля в гостинице Астаны, в которой она проживала, а Явтушенко — по дороге в украинское посольство в Казахстане.

Представители FIDU задержание связывают с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал Волошиной о том, что его уволили с должности и давят из-за неудобного власти Казахстана приговора.