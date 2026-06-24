Штурмовой полк «Скала». Фото:

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Український омбудсмен відреагував на скандал із 425-м штурмовим полком «Скеля».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до Державного бюро розслідувань і Спеціазованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне та неупереджене розслідування. Буде перевірена інформація про можливі катування військовослужбовців у «Скелі». Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

Отримав інформацію про можливі серйозні порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи й доведення до самогубств чинних військових. Я не залишаю це без уваги. Моя позиція — чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції, — йдеться у повідомленні.

Також Лубінець поінформував, що вже провів робочу нараду з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Головком наголосив, що над цим питанням вже працює військова служба правопорядку.

Вже у четвер, 25 червня, моніторингова група Офісу обмудсмена вирушить на місце, щоб провести перевірку. Лубінець заявив, що його запевнили, що їхній роботі сприятимуть.

Нагадаємо, видання «Бабель» повідомило, що за останні шість місяців у навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого була «пневмонія». Свідки розповіли журналістам, що у полку катують і забивають мобілізованих на смерть.

Сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало перевіряти штурмовий полк «Скеля» після скандалу. Слідчі вже внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.