ДБР перевірить полк «Скеля» після заяв про катування й смерті мобілізованих. Фото:

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ДБР почало перевіряти штурмовий полк «Скеля» після інформації в ЗМІ про катування й смерті мобілізованих.

Слідчі внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Про це Державне бюро розслідувань 24 червня повідомило у Telegram.

Наразі правоохоронці проводять комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів. Також слідство хоче з’ясувати всі обставини, які були викладені у журналістському матеріалі.

У Бюро наголосили, що після розслідування нададуть належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких встановлять до можливих правопорушень.

Як відомо, видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні шість місяців у навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого була «пневмонія». Свідки розповіли журналістам, що у полку катують і забивають людей на смерть.

У полку «Скеля» висловили співчуття родинам померлих, але попросили не узагальнювати усі ці випадки.

Нагадаємо, у квітні командирів 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звинуватили в організації штурмів із великими втратами для ЗСУ. Згодом у ДШВ заявили, що вище військове командування перевіряє дії «Скелі».