У Печерському райсуді пояснили заборону на публікацію розслідування про майно брата директора ДБР

Печерський райсуд заборонив поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Олександра Сухачова, фото: Advokat Post

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Видання «Слідство.Інфо» вчора, 7 липня, повідомило, що Печерський райсуд Києва заборонив медіа поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Олександра Сухачова — харківського бізнесмена та брата директора ДБР Олексія Сухачова.

Зазначалося, що це рішення суду з’явилося 6 липня — коли журналісти спільно з «Центром протидії корупції» готували до публікації розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора ДБР.

У відповідь на запит видання «Суспільне», у Печерському райсуді повідомили, що ця заборона є тимчасовою.

У суді зазначили, що заборона фактично означає, що журналісти тимчасово, поки діє заборона, не можуть публічно використовувати інформацію щодо Олександра Сухачова, яка «чітко визначена в ухвалі суду».

У цій справі спір виник з приводу права відповідачів використовувати інформацію, яка охороняється законом, й не може бути використана без згоди особи, якої вона стосується (Олександра Сухачова — ред.)", — вказано у відповідні на запит."Законом передбачено процедуру забезпечення майбутнього позову, який має бути поданий до суду протягом 10 днів. У разі неподання позову (з боку заявника — ред.), заходи забезпечення позову скасовуються судом, — зазначили в Печероському райсуді.

Також у відповіді наголошується, що «закон гарантує баланс прав учасників справи» і «Слідство.Інфо» може звернутись до Печерського райсуду суду за скасуванням заборони, навівши свої аргументи. Крім цього, видання має право подати апеляцію, щоб обґрунтованість судової заборони була перевірена судом вищої інстанції.

Підсумовуючи, щодо тверджень про перешкоджання журналістській діяльності, яку проводять відповідачі («Слідство.Інфо» — ред.), слід також розуміти, що як міжнародним, так й національним законодавством передбачено можливість обмеження державою й судом реалізації права на свободу слова, до того ж ще й у випадках воєнного стану. Рівно як й передбачено випадки, коли втручання в приватне життя може бути визнане необхідним. Між цими обмеженнями та втручанням має бути правовий баланс. Але це вже предмет спору між сторонами й обґрунтованість таких обмежень та втручання буде вирішувати суд. До цього часу робити такі висновки абсолютно передчасно та популістично, — зазначили у суді.

Джерело: «Суспільне», «Слідство.інфо»