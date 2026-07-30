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ДБР проводить масштабні обшуки у ТЦК, фото: ДБР
ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215322-dbr-provodyt-obshuky-u-ponad-100-tck-po-vsiy-ukrayini-foto.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов».
Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДБР.
Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних, — розповіли у ДБР.
У бюро наголошують, що йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.
Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав «чистий четвер». За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни, — додали у відомстві.