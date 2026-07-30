ГБР проводит масштабные обыски в ТЦК, фото: ГБР

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Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов».

Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДБР.

Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних, — розповіли у ДБР.

У бюро наголошують, що йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.