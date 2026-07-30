Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГБР проводит масштабные обыски в ТЦК, фото: ГБР

ГБР проводит обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине (ФОТО)

30 июл 2026, 14:00
999

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов».

Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДБР.

Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних, — розповіли у ДБР.

У бюро наголошують, що йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.

Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав «чистий четвер». За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни, — додали у відомстві.

ДБР проводить масштабні обшуки у ТЦК, фото: ДБР

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров