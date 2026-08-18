Разоблачены противоправные действия двух групп оповещения ТЦК в Одесской области, фото: ГБР

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ДБР в ході операції «Чесний призов» викрило протиправні дії двох груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП на Одещині, до складу яких входили 10 військовослужбовців.

Про це сьогодні, 18 серпня, повідомила прес-служба бюро.

За даними слідства, під час проведення мобілізаційних заходів вони застосовували до громадян силу, били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК. Наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в одному із таких епізодів чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього.

Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. Між собою фігуранти використовували девіз «Дуй, пакуй і комплектуй», який навіть встановлювали як заставку на своїх мобільних телефонах, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що:

чотирьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу);

ще шістьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу);

чотирьом підозрюваним у катуванні обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави;

шістьом підозрюваним суд обрав — домашній цілодобовий арешт.

Триває досудове розслідування.