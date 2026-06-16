Преступления ТЦК в Одесской области разоблачили правоохранители. Фото: ГБР

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Масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації викрили в одному з ТЦК Одеської області.

Шестеро посадовців районного Територіального центру комплектування організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. До діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них. Про це 16 червня повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях ТЦК, били, залякували, психологічно тиснули та катували. Також військкоми вчиняли до чоловіків сексуальне насильство.

Під час обшуків у фігурантів вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на громадян.

Правоохоронці вже затримали дев’ятьох учасників групи, яким повідомили про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України). Суд помістив їх у СІЗО і не передбачив внесення застави.

Нагадаємо, на Закарпатті 29-річний чоловік помер після перебування в місцевому Територіальному центрі комплектування. ДБР розслідують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану — ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.