Спецслужбы Казахстана прокомментировали задержание украинской правозащитницы в Астане

Задержанная в Астане Людмила Волошина, фото — Фейсбук

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Полиция Казахстана прокомментировала информацию о похищении украинской правозащитницы Людмилы Волошиной в Астане, сообщает NUR. KZ со ссылкой на полицию Астаны.

Силовики рассказали, что украинку задержали 14 февраля в результате операции «Мигрант», проводимой 11−15 февраля.

«Было выявлено, что гражданка Украины Волошина, которая прибыла в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда», — сообщает миграционный департамент полиции.

Считается, что Людмила нарушила требования ст. 517 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Силовики составили админпротокол, который рассмотрит Специализированный межрайонный административный суд Астаны.

Напомним, что 14 февраля неизвестные задержали украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко. Они находились в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека (FIDU). Волошину извлекли из номера отеля, а Явтушенко задержали на улице вместе с его адвокатом по дорогу в посольство Украины.