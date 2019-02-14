Двух украинских правозащитников похитили неизвестные в Казахстане, на место выехал посол в Астане (ФОТО)

Людмила Волошина, фото — Фейсбук FIDU

https://racurs.ua/n118179-dvuh-ukrainskih-pravozaschitnikov-pohitili-neizvestnye-v-kazahstane-na-mesto-vyehal-posol.html

Racurs.ua

В столице Казахстана Астане 14 февраля неизвестные задержали украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.

Они находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека (FIDU), сообщила Наталья Панченко, правозащитница и волонтер этой организации.

В номер гостиницы «Комфорт», в котором жила Волошина, ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции. Документов они не показали. С высокой вероятностью, Волошину задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана.

Людмила успела осуществить телефонный звонок, который был грубо прерван. Сейчас местонахождение правозащитницы неизвестно, она не выходит на связь. На место происшествия выехал посол Украины в Казахстане Ивана Кулеба.

Представители миссии ее задержание связывают с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал Людмиле о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для власти Казахстана.

В составе миссии Людмила присутствовала на суде по делу Айгуль Акберды и успела пообщаться с председателем суда, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и оказывают давление из-за того, что суд вынес независимый приговор. Вчера произошло нападение на этого судью — попытка сбить его автомобилем.

Через несколько часов после исчезновения Волошиной, Панченко сообщила и о задержании другого украинского наблюдателя FIDU — Валерия Явтушенко и его адвоката Толеген Шаикова. Задержание произошло, когда они шли в украинское консульство.