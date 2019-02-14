Четырем участникам конфликта возле Подольского райотдела Киева полиция объявила подозрение

Полиция объявила подозрение четырем участникам субботнего конфликта в Подольском районе Киева, фото: glavnoe.ua

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Правоохранители объявили подозрение четырем участникам конфликта между активистами организации С14 и полицейскими, который состоялся в эту субботу возле управления полиции Подольского района Киева.

Им объявлено подозрение в нарушении ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По словам Князева, следствие в отношении других участников конфликта продолжается.

9 февраля на Контрактовой площади столицы перед встречей с кандидатом в президенты лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко полиция задержала группу активистов, которые держали плакаты «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Их доставили в Подольский райотдел. Впоследствии там стали собираться сторонники задержанных. По версии правоохранителей, группа лиц пыталась прорваться в райотдел. Пострадавшие активисты эти обвинения отрицают.

12 февраля Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца капитана полиции Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий и избиении активиста С14.

На следующий день за Мельникова залог внесли сразу два кандидата в президенты — Илья Кива и Александр Вилкул. В тот же день капитана полиции освободили под залог.